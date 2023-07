iOS 17: Veja 8 novidades do novo sistema da Apple

A Apple anunciou a mais nova atualização de seu sistema operacional para celulares, o iOS 17, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, em junho deste ano. No entanto, a disponibilização de fato para os usuários deve ocorrer apenas em meados de setembro.

Entre os modelos compatíveis com o iOS 16, atual sistema operacional da Apple, o iPhone 8 e o iPhone X não terão suporte para o iOS 17. Veja abaixo aparelhos que serão compatíveis com a nova atualização:

Aparelhos compatíveis com o IOS 17

Enquanto o novo sistema não chega, porém, já possível saber quais recursos devem aparecer. Veja abaixo.

Aplicativo Journal

Uma das principais novidades do iOS 17 é a criação do Journal, uma espécie de diário. O aplicativo se baseia nas Fotos do usuário para sugerir momentos para recordação. Por meio dele, será possível escrever recados para serem lidos posteriormente e anotações a respeito de fotos, músicas ou eventos.

O usuário conseguirá controlar quais informações ele quer compartilhar com o aplicativo. Todo o conteúdo do Journal será protegido com criptografia de ponta a ponta e apenas o dono da conta poderá acessá-lo.

Cartão de contato

Outra novidade do iOS 17 será a possibilidade de o usuário criar uma identidade visual para o seu próprio contato. Ele poderá criar um pôster utilizando uma foto pessoal ou um avatar, colorir o fundo e aplicar tipografias personalizadas. Esse pôster será o cartão de contato do usuário, que aparecerá na tela de outro aparelho quando ele receber alguma chamada.

Novo cartão de contato iOS 17

Teclado

A Apple promete deixar a correção automática mais precisa com a nova atualização, já que o novo sistema vai aprender à medida que o usuário digita. Além disso, as palavras alteradas permanecerão grifadas por um período para que seja possível visualizar o que foi corrigido no texto. Caso o usuário opte pelo texto original, ele terá apenas que apertar o botão de reverter que aparecerá em cima da palavra modificada.

O aparelho também fará sugestões para complementar frases mais longas, de maneira semelhante às feitas pelo Gmail. Para aceitar a frase proposta, será preciso apenas pressionar a barra de espaço no teclado.

StandBy

A partir do iOS 17, o iPhone poderá ter uma nova aparência quando estiver carregando. Ao girar o aparelho na horizontal enquanto plugado na tomada, a tela entrará em descanso e contará com informações úteis para o usuário. Uma possibilidade é que ela adquira a aparência de um relógio. A funcionalidade é baseada no modo standby do Apple Watch.

Nova função StandBy do iOS 17

Novidades no FaceTime

Um dos recursos disponíveis na nova atualização será a possibilidade de gravar uma mensagem por vídeo ou áudio para uma chamada não atendida pelo FaceTime. A funcionalidade funcionará da mesma forma que um VoiceMail normal, mas poderá ser gravada por vídeo.

O iOS 17 também vai disponibilizar uma série de reações que podem ser ativadas por gestos com as mãos. Entre elas estão fogos de artifício, balões, confetes e corações que preenchem a tela.

Ainda a respeito do FaceTime, o iOS 17 vai permitir que as imagens das chamadas do FaceTime sejam visualizadas pela televisão por meio da Apple TV. Nesse caso, o telefone funcionaria apenas como câmera.

IOS 17 vai permitir a realização de chamadas via FaceTime pela televisão

Siri

A partir do iOS 17 não será mais necessário dizer “Hey Siri” para ativar o auxílio por voz da Apple. Na nova atualização, basta dizer “Siri” para ativá-la. Outra novidade referente à plataforma é que, agora, o usuário poderá fazer mais de uma demanda para a Siri sem precisar reativá-la para cada novo pedido.

AirDrop

A Apple promete simplificar o funcionamento do AirDrop a partir do iOS 17. Será preciso apenas aproximar os dois aparelhos para iniciar o compartilhamento. Além disso, a partir do momento em que a transferência iniciar, ela não será pausada até que termine, mesmo se os aparelhos se distanciarem.

Outra função nova é o NameDrop, que possibilita que os usuários compartilhem seus contatos um com o outro apenas ao aproximar os aparelhos, de maneira semelhante à transferência de arquivos via AirDrop.

Mensagens

Com o iOS 17, a Apple promete lançar novidades para o aplicativo de mensagens, sendo que os dois principais dizem respeito à segurança. A partir da nova atualização, os códigos de verificação enviados para o telefone serão preenchidos automaticamente, sem que o usuário tenha que procurá-lo nas mensagens recebidas.

A segunda inovação é o desenvolvimento da ferramenta Check In, que envia uma notificação automática para familiares ou amigos do usuário após ele chegar com segurança ao seu destino. Caso o iPhone perceba que não há um progresso na rota em direção ao destino final, ele pergunta ao usuário se está tudo bem e, caso não receba uma resposta, envia uma notificação aos contatos de emergência com informações referentes à sua localização, nível de bateria e sinal de celular.

Será possível também transcrever áudios recebidos pelo aplicativo de Mensagens, mas não há previsão de que ele possa funcionar em aplicativos terceiros, como o WhatsApp.

A transcrição também poderá ser feita para ler voicemails de chamadas perdidas e que estiverem sendo gravados naquele momento.