Conheça a história do homem que faliu 50 empresas antes de virar o ‘rei dos ovos’ nos EUA

Esta história é interessante por dois motivos. Primeiro, porque muita gente resolve empreender e criar negócios com a mesma motivação que Matt O’Hayer tinha: tentar ficar rico.

Com 68 anos de idade, ele construiu aproximadamente 50 empresas ao longo da vida com esse objetivo, de aluguel de veleiros a limpeza de carpetes. Uma delas foi gerir uma pequena fazenda na década de 1980 com sua ex-esposa. Lá, ficou perplexo ao ver a produção de ovos ser feita com as galinhas em gaiolas, vivendo quase sem espaço para se mexerem.

Como as coisas na granja não funcionaram, ele seguiu lançando projetos para tentar enriquecer. E, mais uma vez, nenhum deu certo. Por isso, nos anos 2000, Matt resolveu parar de priorizar os ganhos pessoais e passou a pesquisar ideias de negócios com propósitos maiores. Foi aí que ele voltou à fazenda, a um lugar que lhe impactou muito e que despertou nele a vontade de buscar alternativas para produzir ovos sem precisar aprisionar as aves.

Nada prospera só com uma boa intenção, mas começar com uma boa causa é um excelente ponto de partida

Em 2007, ele fundou a Vital Farms, empresa que produz ovos com as galinhas soltas e vale hoje mais de US$ 450 milhões na Bolsa americana. Com um objetivo genuíno de melhorar a vida das pessoas, dos animais e do planeta, Matt acabou desenvolvendo a mais bem-sucedida das suas iniciativas. Claro que nada prospera só com uma boa intenção, mas começar com uma boa causa é um excelente ponto de partida.

Guy Kawasaki, uma das maiores referências em tecnologia, empreendedorismo e marketing do mundo, afirma que nas empresas que começou, financiou ou fez parte, aquelas fundamentalmente constituídas para criar significado tiveram mais sucesso do que as estabelecidas para ganhar dinheiro. Essa é uma boa reflexão... E Matt precisou de quase uma vida inteira para entender isso.

Vital Farms, nos Estados Unidos, nasceu com propósito de tirar galinhas das gaiolas Foto: Divulgação/Vital Farms

Já o segundo motivo que faz a história da Vital Farms ser interessante está relacionado às recentes tendências do consumidor. De acordo com uma pesquisa da McKinsey com indivíduos da geração Z no Brasil, 70% dos pertencentes à classe A e 58% dos pertencentes à classe C estão dispostos a pagar mais por marcas que abraçam causas com as quais se identificam. E apesar de haver um gap entre suas intenções e ações, esses números mostram como é cada vez maior o número de pessoas que se preocupa com isso e como esse comportamento pode impactar o mercado como um todo.

Veja... Na média, uma dúzia de ovos custa cerca de US$ 2 nos EUA. Já a Vital Farms cobra de US$ 6 a US$ 10 pela mesma quantidade. De 3 a 5 vezes mais.