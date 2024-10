Melinda French Gates, ex de Bill Gates, se tornou nome de peso na política após divórcio

Sua filha mais nova, Phoebe, formou-se recentemente em Stanford e tem um grande número de seguidores nas redes sociais que se concentram no direito ao aborto. Ela faz suas próprias contribuições políticas de seis dígitos, com a ajuda de consultores políticos pessoais.

À medida que Melinda fazia seus movimentos, a notícia se espalhava. Nos últimos dois anos, os arrecadadores de fundos democratas procuraram ser apresentados à sua equipe, o que alguns descreveram como um “frenesi”. Poucos outros megadoadores liberais surgiram desde os primeiros dias da era Trump, de modo que os captadores de recursos democratas começaram a ver a bilionária como uma das poucas novas fontes de capital.

Depois que a Kamala ascendeu à indicação democrata, Melinda se envolveu ainda mais. Ela doou quase o valor máximo legal, US$929.600, para a campanha de Harris em julho, de acordo com duas pessoas com conhecimento de suas atividades. Melinda também conversou com a campanha de Harris sobre a realização de um evento conjunto de campanha sobre a economia do cuidado - políticas destinadas a ajudar pais e outros cuidadores - de acordo com duas pessoas com conhecimento das conversas.

Melinda e a Pivotal Ventures, seu escritório familiar que tem a missão de expandir o poder e a influência das mulheres, divulgaram mais de US$ 10 milhões em contribuições para grupos e candidatos federais nesse ciclo. A maior parte do dinheiro foi destinada a grupos centrados em questões femininas, como o CFFE PAC e o Women Vote!, um super PAC afiliado à EMILYs List, que apoia candidatas democratas que defendem o direito ao aborto. Dois anos atrás, Melinda nunca havia feito uma doação federal divulgada de mais de US$ 35.800. Em seguida, ela fez 14 delas nos dois anos seguintes.