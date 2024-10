Prêmio Nobel: até quando os cientistas precisam do setor de tecnologia para desenvolver IA?

Horas depois que o pioneiro da inteligência artificial (IA) Geoffrey Hinton ganhou o Prêmio Nobel de Física, ele dirigiu um carro alugado até a sede do Google, na Califórnia, para comemorar.

Hinton não trabalha mais no Google. O professor de longa data da Universidade de Toronto também não fez sua pesquisa pioneira na gigante da tecnologia.

Nobel da Física reforça ligação de IA com a ciência Foto: Noah Berger/AP

PUBLICIDADE Mas sua festa improvisada refletiu o momento da IA como um blockbuster comercial que também alcançou os píncaros do reconhecimento científico. Isso foi na terça-feira, 8. Então, na quarta-feira, 9, dois funcionários da divisão de IA do Google ganharam o Prêmio Nobel de Química por usar a IA para prever e projetar novas proteínas.

“Isso é realmente uma prova do poder da ciência da computação e da inteligência artificial”, disse Jeanette Wing, professora de ciência da computação da Universidade de Columbia.

Questionado sobre os históricos prêmios científicos consecutivos pelo trabalho de IA em um e-mail na quarta-feira, Hinton disse apenas: “As redes neurais são o futuro”.

Nem sempre foi assim para os pesquisadores que, décadas atrás, fizeram experiências com nós de computadores interconectados inspirados nos neurônios do cérebro humano. Hinton compartilha o Nobel de Física deste ano com outro cientista, John Hopfield, por ajudar a desenvolver esses blocos de construção do aprendizado de máquina.

Os avanços das redes neurais vieram da “pesquisa básica e orientada pela curiosidade”, disse Hinton em uma coletiva de imprensa após sua vitória. “Não se trata de jogar dinheiro em problemas aplicados, mas de permitir que os cientistas sigam sua curiosidade para tentar entender as coisas.”

Esse trabalho começou bem antes da existência do Google. Mas um setor de tecnologia abundante facilitou para os cientistas de IA a busca por suas ideias, ao mesmo tempo em que os desafiou com novas questões éticas sobre os impactos sociais de seu trabalho.

Um dos motivos pelos quais a atual onda de pesquisa em IA está tão intimamente ligada ao setor de tecnologia é que apenas algumas corporações têm os recursos para desenvolver os sistemas de IA mais poderosos.

“Essas descobertas e essa capacidade não poderiam acontecer sem um enorme poder computacional e enormes quantidades de dados digitais”, disse Wing. “Há muito poucas empresas - empresas de tecnologia - que têm esse tipo de poder computacional. O Google é uma delas. A Microsoft é outra.”

PUBLICIDADE O Prêmio Nobel de Química concedido na quarta-feira foi para Demis Hassabis e John Jumper, do laboratório DeepMind do Google, sediado em Londres, juntamente com o pesquisador David Baker, da Universidade de Washington, pelo trabalho que pode ajudar a descobrir novos medicamentos. Hassabis, CEO e cofundador do DeepMind, que o Google adquiriu em 2014, disse à AP em uma entrevista na quarta-feira que seu sonho era modelar seu laboratório de pesquisa com base na “incrível história” do Bell Labs. Criado em 1925, o laboratório industrial com sede em Nova Jersey foi o local de trabalho de vários cientistas ganhadores do Prêmio Nobel ao longo de várias décadas, que ajudaram a desenvolver a computação e as telecomunicações modernas. “Eu queria recriar um laboratório de pesquisa industrial moderno que realmente fizesse pesquisa de ponta”, disse Hassabis. “Mas é claro que isso requer muita paciência e muito apoio. Tivemos isso do Google e tem sido incrível.”

Hinton entrou para o Google no final de sua carreira e saiu no ano passado para poder falar mais livremente sobre suas preocupações com os perigos da IA, especialmente o que acontecerá se os humanos perderem o controle das máquinas que se tornam mais inteligentes do que nós. Mas ele não chegou a criticar seu antigo empregador.

Hinton, 76 anos, disse que estava hospedado em um hotel barato em Palo Alto, Califórnia, quando o comitê do Nobel o acordou com um telefonema na manhã de terça-feira, o que o levou a cancelar uma consulta médica marcada para o final do dia.

Em alta Link Quais os 10 melhores iPhones de todos os tempos? Disney+ irá encerrar o compartilhamento de senhas no Brasil; saiba quando e o que fazer Quando o cientista, privado de sono, chegou ao campus do Google em Mountain View, ele “parecia bastante animado e nem um pouco cansado”, enquanto seus colegas abriam garrafas de champanhe, disse o cientista da computação Richard Zemel, ex-aluno de doutorado de Hinton, que se juntou a ele na festa do Google na terça-feira. “Obviamente, agora existem essas grandes empresas que estão tentando lucrar com todo o sucesso comercial e isso é empolgante”, disse Zemel, que agora é professor da Columbia. Mas Zemel disse que o mais importante para Hinton e seus colegas mais próximos é o que o reconhecimento do Nobel significa para a pesquisa fundamental que eles passaram décadas tentando desenvolver. Entre os convidados estavam executivos do Google e outro ex-aluno de Hinton, Ilya Sutskever, cofundador, ex-cientista-chefe e membro da diretoria da OpenAI, fabricante do ChatGPT. Sutskever ajudou a liderar um grupo de membros da diretoria que destituiu brevemente o CEO da OpenAI, Sam Altman, no ano passado, em uma turbulência que simbolizou os conflitos do setor. Uma hora antes da festa, Hinton usou seu púlpito do Nobel para criticar a OpenAI durante os comentários de abertura em uma coletiva de imprensa virtual organizada pela Universidade de Toronto, na qual agradeceu aos antigos mentores e alunos.

“Estou particularmente orgulhoso do fato de que um dos meus alunos demitiu Sam Altman”, disse Hinton.

Solicitado a explicar melhor, Hinton disse que a OpenAI começou com o objetivo principal de desenvolver uma inteligência artificial geral melhor que a humana “e garantir que fosse segura”.

“E, com o tempo, descobriu-se que Sam Altman estava muito menos preocupado com a segurança do que com os lucros. E acho que isso é lamentável”, disse Hinton.

Em resposta, a OpenAI disse em um comunicado que está “orgulhosa de fornecer os sistemas de IA mais capazes e mais seguros” e que eles “atendem com segurança centenas de milhões de pessoas a cada semana”.

É provável que os conflitos persistam em um campo em que a criação de um sistema de IA, mesmo que relativamente modesto, exige recursos “muito além daqueles de uma universidade de pesquisa típica”, disse Michael Kearns, professor de ciência da computação da Universidade da Pensilvânia.

Mas Kearns, que faz parte do comitê que escolhe os ganhadores do principal prêmio da ciência da computação - o Prêmio Turing - disse que esta semana marca uma “grande vitória para a pesquisa interdisciplinar” que estava sendo construída há décadas.

Hinton é apenas a segunda pessoa a ganhar tanto o prêmio Nobel quanto o prêmio Turing. A primeira, o cientista político Herbert Simon, ganhador do Turing, começou a trabalhar no que ele chamou de “simulação computacional da cognição humana” na década de 1950 e ganhou o prêmio Nobel de economia em 1978 por seu estudo sobre a tomada de decisões organizacionais.

Wing, que conheceu Simon no início de sua carreira, disse que os cientistas ainda estão apenas no início da descoberta de maneiras de aplicar os recursos mais poderosos da computação em outros campos.

“Estamos apenas no começo em termos de descoberta científica usando IA”, disse ela.

