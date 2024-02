Na versão anterior apresentada pela Boston Dynamics, o Atlas tinha uma garra no final do braço robótico, que fazia com que fosse possível pegar alguns objetos, mas com pouco controle da força aplicada na tarefa — em um dos vídeos, por exemplo, o Atlas pinça uma tábua de madeira, mas acaba danificando o material.

Agora, no lugar da garra, o robô ganhou uma espécie de mão com três terminações e três juntas que formam a articulação, simulando os movimentos de uma mão humana, com a diferença de que os “dedos” do Atlas podem girar 360 graus. Com isso, a empresa informou que a atualização do Atlas o prepara para “o trabalho real, combinando força, percepção e mobilidade”.