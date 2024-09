Saiba como aproveitar o seu celular ao máximo antes de pensar em comprar um novo

Proteja o aparelho

Os telefones são cápsulas elegantes, mas a superfície brilhante significa que eles podem escorregar facilmente da sua mão. Portanto, nem é preciso dizer que você deve adquirir uma capa protetora resistente para ajudar a amortecer o golpe quando o deixar cair acidentalmente.

Não se esqueça de um protetor de tela. As versões de plástico são a opção mais barata, mas podem arranhar facilmente, de acordo com o site de reparos de dispositivos iFixit, que recomenda as versões feitas com filme TPU - como as de silicone - ou vidro temperado, que oferecem melhor proteção contra arranhões e quedas.

Mantenha seu dispositivo limpo

Manter o telefone no bolso ou na bolsa significa que suas portas e soquetes podem acumular fiapos e outros detritos que você precisará limpar.

“Pegue um palito de dente e use-o para remover os resíduos”, disse Hauk. “As grades do alto-falante e do microfone dos telefones também ficam sujas”, portanto, use uma escova de dentes para limpá-las, disse ele. Certifique-se apenas de que você esteja afastando os detritos do telefone em vez de empurrá-los para dentro dos pequenos orifícios.