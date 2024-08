WhatsApp testa ‘atalho’ para facilitar ajustes de privacidade no app

O WhatsApp está desenvolvendo uma ferramenta com o objetivo de simplificar o acesso às informações pessoais e privadas do usuário. Agora, será possível ver e alterar esses dados por meio da tela “Checkup de privacidade”, que junta em um só lugar todos os ajustes de segurança do aplicativo. As informações são do site WABetaInfo.

A nova função, que deve ficar disponível tanto para Android quanto para iOS, foi encontrada nas versões de teste do WhatsApp. A finalidade é permitir que o usuário faça mudanças velozes nas suas configurações de privacidade.

WhatsApp trabalha com nova função para facilitar acesso a mecanismos de privacidade Foto: Bruna Arimathea/Estadão

PUBLICIDADE Atualmente, o usuário consegue visualizar essa lista de funcionalidades apenas quando é notificado pelo próprio WhatsApp. Entre as possibilidades oferecidas pela tela, estão “Escolha quem pode entrar em contato com você”, “Controle suas informações pessoais” e “Aumente a privacidade das suas conversas”. Hoje, cada um desses recursos fica em um lugar específico do app – diferentemente do futuro, em que elas ficarão em um só local: na aba “Privacidade” das configurações.

Esses recursos poderão ser acessados a qualquer momento. A aba “Checkup de privacidade” ficará disponível no menu “Configurações” dentro do aplicativo. Fatores como quem tem acesso à sua foto de perfil e opções de bloqueio via reconhecimento facial poderão ser alterados nessa seção.

Também estarão disponíveis para mudança funções como silenciamento de números desconhecidos e duração padrão de mensagens temporárias.

Mas não se trata da única mudança que o WhatsApp está preparando no momento.

De acordo com o WABetaInfo, o mensageiro pode estar desenvolvendo uma nova ferramenta que busca também dar mais privacidade ao usuário. O recurso permitirá o bloqueio de mensagens de contas desconhecidas a partir de determinado volume de mensagens. Quando essa opção estiver ativada, o app barrará mensagens do tipo, as quais se assemelham a spam, com o intuito de proteger a segurança do usuário.

Outra alteração sendo desenvolvida pelo WhatsApp é a possibilidade de se criar nomes de usuário, os quais poderão ser passados às pessoas em vez do número de telefone. O Telegram possui essa funcionalidade há certo tempo. Ela faz com que não seja necessário revelar o seu número a indivíduos em quem não se confia totalmente, por exemplo.