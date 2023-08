Uber registra primeiro lucro operacional de sua história 14 anos após sua fundação

O Uber divulgou nesta terça-feira, 1º, o balanço financeiro do segundo trimestre de 2023 que revelou que, pela primeira vez desde a sua fundação em 2009, a empresa registrou lucro operacional de US$ 326 milhões.

A empresa já reportou lucro líquido trimestral em outros episódios, mas sempre alimentado, em grande parte, por ganhos de investimento, como foi o caso do segundo trimestre deste ano. Nos três meses encerrados em 30 de junho, a empresa gerou lucro líquido de US$ 394 milhões, superando massivamente a previsão de mercado. Analistas esperavam que a empresa registrasse perda de US$ 49,2 milhões.

A receita total saltou 14% para US$ 9,2 bilhões durante o período, ficando por pouco abaixo dos US$ 9,3 bilhões que os analistas esperavam. Foi a taxa de crescimento mais lenta desde o primeiro trimestre de 2021. As ações, que dobraram este ano, caíram 5,1% para US$ 46,97 em Nova York na manhã de terça-feira, 1. “O mercado não acredita que a Uber pode manter o crescimento de primeira linha nesses níveis”, disse Mandeep Singh, analista da Bloomberg Intelligence.

O balanço divulgado pela empresa ainda revelou que o número de motoristas ativos aumentou 33% no segundo trimestre em comparação com o ano passado e que o número de viagens feitas aumentou 26% em relação a 2022, atingindo um recorde. Os resultados aparecem em meio a novos recursos lançados nos Estados Unidos, como programa de viagem para menores de idade, reserva de viagem para grupos e serviço de barco.

O Uber projetou reservas brutas de US$ 34 bilhões a US$ 35 bilhões no trimestre atual e lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização de US$ 975 milhões a US$ 1 bilhão, ambos superando as previsões dos analistas. “Esses marcos foram alcançados por meio de uma combinação de execução disciplinada, audiência recorde e forte engajamento”, disse o CEO Dara Khosrowshahi no comunicado divulgado.

A empresa também anunciou que o diretor financeiro Nelson Chai está deixando o cargo a partir de 5 de janeiro, marcando uma das saídas de maior destaque desde que a empresa abriu o capital em 2019. Uma busca por seu substituto está em andamento./WP Bloomberg.