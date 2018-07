15/9 A hipnotizante mulher de Jay-Z Deusa, diva, rainha. Se prepare para gritar isso e muito mais quando Beyoncé surgir no palco. Já vamos avisando: existe show, e existe o show da Beyoncé. Ver o rebolado e ouvir o vozeirão da musa pop ao vivo é uma experiência mágica. Os aparatos de cenário, iluminação e as diversas trocas de roupa têm papel importante, mas a simpatia e talento da cantora são insuperáveis. E ainda tem a Suga Mama, banda composta apenas de mulheres que acompanha Beyoncé e arrasa no instrumental. Na turnê 'The Mrs. Carter Show' (uma referência ao marido Jay-Z, com quem teve a filha Blue Ivy) ela acrescenta aos clássicos 'Crazy In Love' e 'Single Ladies' músicas do último álbum, '4'. Estão garantidas no repertório o batidão 'Run The World (Girls)', 'Love On Top', 'Party', '1+1', e um interlúdio de 'Countdown'.