36ª Couromoda começa amanhã em São Paulo Uma das maiores vitrines para empresários em 2009, especialmente os micro e pequenos, começa amanhã e segue até o dia 15, com a abertura da 36.ª Couromoda. O evento, direcionado para as empresas e o setor de componentes calçadistas no mercado interno e externo, ocorrerá pelos 42 mil m² do Parque de Exposições do Anhembi, na capital paulista. Segundo o presidente da União Brasileira dos Promotores de Feiras (Ubrafe), Jorge Alves de Souza, neste momento, todas as atenções estão voltadas para o evento. ?Por ser a primeira grande feira do ano, todos estão na expectativa, pois o que acontecer na Couromoda será um reflexo para os demais eventos?, explica ele. ?A Couromoda cresce a cada ano e a previsão para 2009 é bastante otimista?, afirma o presidente da mostra, Francisco Santos. Ao todo serão 1.200 expositores, algo em torno de 75 mil e 80 mil visitantes e a movimentação em negócios, segundo Santos, no mínimo repetirá os números de 2008, que ultrapassaram os R$ 6 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.