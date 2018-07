À CPI, delegado implica Delta em irregularidades, diz senador O depoimento do delegado da Polícia Federal Alexandre Marques de Souza na CPI que investiga as relações do empresário Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados trouxe indícios que implicam a construtora Delta em irregularidades, segundo relato do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), que participou da reunião a portas fechadas em que o delegado depôs.