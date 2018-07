Acer tem prejuízo pior que o esperado no 4º trimestre

Para o quarto trimestre, a quarta maior fornecedora de PCs do mundo registrou um prejuízo líquido de 7,6 bilhões de dólares taiuaneses (254 milhões de dólares), ante expectativas de um prejuízo de 3,69 bilhões de dólares taiuaneses de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A empresa já havia divulgado um prejuízo pior que o esperado de 13,12 bilhões de dólares taiuaneses (446 milhões de dólares) no terceiro trimestre, e um prejuízo de 3,37 bilhões de dólares taiuaneses (112,31 milhões de dólares) no mesmo período de 2012. A companhia registrou prejuízos ou, no melhor dos casos, lucros fracos a todo trimestre há mais de dois anos.

(Por Michael Gold)