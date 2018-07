Acidente com micro-ônibus mata 8 e fere 22 na Bahia

O motorista, identificado como Wellington Nogueira, teria perdido o controle ao tentar desviar de buracos na pista. O veículo caiu da ponte sobre o Rio Pojuca - que é estreita e não tem nenhuma proteção lateral -, de uma altura de 12 metros. Seis pessoas morreram no local. O veículo, da empresa ARJ Transportes, tinha capacidade para 20 passageiros e fazia a última viagem do dia entre as cidades - são 42 viagens diárias.

Na manhã de hoje, moradores de Coração de Maria fecharam a ponte em que ocorreu o acidente. No local, só passa um veículo por vez e não há sinalização. "Os acidentes frontais são frequentes", afirmou o presidente da Associação de Moradores do município, Derival Alves Bispo. Alguns manifestantes abriram mais buracos na ponte, usando marretas, para pressionar o governo a promover melhorias na estrada. A Secretaria de Infraestrutura diz que estuda a situação.