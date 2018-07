Acidente com ônibus do sistema BRT fere 12 no Rio Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas após o pneu de um ônibus do sistema BRT TransOeste furar e o coletivo bater na plataforma da estação Santa Mônica Jardins, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por volta das 6h30 desta sexta-feira, 31. O acidente ocorreu no sentido Terminal Alvorada.