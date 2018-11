Acidente com três ônibus deixa 20 feridos no Rio Um engavetamento envolvendo três ônibus na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 20 pessoas feridas na tarde de hoje. Viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, perto do Terminal Rodoviário Alvorada. Os feridos foram levados para o Hospital Lourenço Jorge. Não há informações sobre o estado de saúde deles.