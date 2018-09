Acidente complica tráfego na Raposo Tavares em SP O trânsito ficou complicado na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 21, sentido interior, na região de Cotia, por conta de um engavetamento. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, dois caminhões, três veículos de passeio e uma camionete colidiram no início da manhã. Ninguém ficou ferido, mas todas as faixas de rolamento ficaram interditadas, causando um grande congestionamento. Um dos caminhões acabou colidindo com uma mureta da rodovia. Houve a necessidade de um guincho para a retirada dos caminhões, de acordo com a PR. Por volta das 8h45, apenas uma faixa permanecia interditada e o trânsito começava a fluir, segundo a polícia.