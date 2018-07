Acidente deixa dois feridos na Avenida Paulista, em SP

No mesmo horário, a cidade registrava 49 km de congestionamento. Os piores pontos estavam nas pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. A expressa tinha 8,4 km de engarrafamento, do Hospital Vila Maria até a Ponte da Casa Verde. Já a pista registrava 5,6 km de trânsito lento, do Hospital Vila Maria até a Ponte das Bandeiras.

Atropelamento

Ontem à noite, em São Paulo, um morador de rua morreu atropelado por um ônibus após uma discussão com outro andarilho, na altura do número 6.700 da Avenida Washington Luís, em frente ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade.

A vítima, ainda não identificada, teria sido empurrada durante a discussão e acabou atingida pelo coletivo, segundo relato de testemunhas. O agressor fugiu, segundo a polícia, e ainda não foi localizado. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, do Campo Belo.