Acidente deixa dois mortos na BR-470 em Blumenau Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, por volta das 19h30 de ontem, num acidente envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio na altura do quilômetro 51,5 da BR-470, em Blumenau (SC). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Corsa Super, de Blumenau, atingiu de frente uma carreta Volvo, de São José do Ouro (RS). Ricardo Tomaz, de 25 anos, que dirigia um Ford Fiesta e passava no local, não conseguiu desviar seu carro dos dois veículos e acabou se envolvendo no acidente. Apesar do impacto, sofreu apenas escoriações. Já os dois ocupantes do Corsa, José Hercílio Junges, de 62 anos, e Miguelina Antunes da Silva, de 58 anos, morreram no local. O motorista da carreta, José Roberto Peroza, de 46 anos, saiu ileso.