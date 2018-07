Acidente deixa um morto e dois feridos na Imigrantes Um acidente na noite de ontem na Rodovia dos Imigrantes deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, um Volkswagen Gol que seguia no sentido capital da estrada invadiu a pista contrária e bateu em outros dois veículos. A colisão aconteceu por volta das 21h na altura do quilômetro 12 da rodovia. O motorista do Gol, Geraldo Martins da Silva, de 29 anos, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. O casal que estava em um Ford Courier, atingido de frente, foi levado ao Hospital Municipal do Jabaquara. No terceiro veículo envolvido, um Fiat Uno, não houve feridos. As duas pistas da rodovia ficaram interditadas por cerca de meia hora, o que provocou complicações no trânsito.