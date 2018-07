Acidente na BR-101 mata três pessoas da mesma família Três pessoas da mesma família morreram na madrugada de quinta-feira (28) em um acidente na BR-101. Pouco antes das 5h, o Fiat Idea, com seis passageiros, bateu de frente com uma carreta. A circunstância do acidente ainda não foi esclarecida. Morreram a motorista do carro - uma mulher de 42 anos -, a filha dela, de 13, e uma neta, de 3. Uma jovem de 21 anos e outras duas crianças ficaram feridas. Os passageiros da carreta não tiveram ferimentos. O acidente causou engarrafamento de sete quilômetros no sentido Região dos Lagos, no Rio.