Acidente na via Dutra, no RJ, mata 3 e fere 11 pessoas Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira, 3, após uma colisão envolvendo uma van de transporte de passageiros e um caminhão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do bairro Jardim América, zona norte do Rio. O acidente foi na pista central sentido Avenida Brasil da rodovia. Os feridos foram levados para os hospitais da Posse, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), e Getúlio Vargas, na Penha (zona norte do Rio).