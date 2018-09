Acidentes deixam 50 mortos em rodovias de SP Cinqüenta pessoas morreram em acidentes nas rodovias do Estado de São Paulo, durante os quatro dias do feriado prolongado de Corpus Christi, segundo balanço da Polícia Rodoviária Estadual. No período de 21 a 25 de maio, houve uma estabilização no número de vítimas fatais em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a PRE. No total foram registrados 1.164 acidentes, 671 vítimas feridas e 50 vítimas fatais em 2008, contra 1074 acidentes, 601 vítimas feridas e 50 fatais em 2007. Durante a operação, 42 motoristas foram autuados por embriaguez, um aumento de 20% em relação a 2007. Foram registradas 12.323 autuações por infrações de trânsito diversas, com 490 veículos recolhidos por irregularidades, além da apreensão de 257 Carteiras de Habilitação (CNH) e de 1.937 documentos de veículos.