Acidentes deixam tráfego lento na saída para Ano Novo

Acidentes nas principais rodovias deixaram o trânsito lento na saída do paulistano para o feriado prolongado do Ano Novo nas praias e no interior, no final da tarde desta sexta-feira, 27. Na Via Anchieta, durante a operação descida, uma colisão entre dois veículos na Serra do Mar causou congestionamento por volta das 18 horas. Na Imigrantes, o trânsito seguia lento do km 45 ao 53 pelo excesso de veículos. Quem seguia para o Guarujá, pegava 20 quilômetros de trânsito congestionado na rodovia Cônego Domênico Rangoni, próximo de Cubatão. Na Padre Manoel da Nóbrega, havia congestionamento na passagem por Praia Grande, entre o km 288 e o km 292.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre São Paulo e Campinas, registrou seis acidentes com seis pessoas feridas desde a manhã até o final da tarde, com reflexo no trânsito. Na Bandeirantes, na região de Jundiaí, uma colisão causou cinco quilômetros de congestionamento. Um acidente entre dois carros no km 28 da Castelo Branco, em Barueri, também dificultou a viagem de quem saía da capital. O tráfego chegou a parar até o km 21, em Osasco. Como reflexo do acidente, a lentidão se estendeu à via marginal.

Na saída de São Paulo pela Dutra, o motorista encontrava o trânsito parado do km 218 ao 222, em Guarulhos, no final da tarde, devido ao excesso de veículos. Na rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, às 18h30, havia nove quilômetros de lentidão no início da Serra do Cafezal, em Juquitiba, entre o km 336 e o km 345.