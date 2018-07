Acidentes provocam lentidão na Castello e na Dutra

Na Rodovia Castello Branco, a lentidão vai do km 24 ao km 22, no sentido São Paulo. Às 6h22, dois caminhões se envolveram em uma colisão. A concessionária ViaOeste ainda não tem informações sobre possíveis feridos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) ainda opera no esquema padrão 5 x 5, com metade da capacidade do sistema direcionada ao litoral e a outra metade à disposição do motorista que quer viajar para o planalto.