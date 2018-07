Acusado de liderar 'Bala na Cara' é preso no RS A Polícia Civil prendeu, na manhã de hoje, o acusado de liderar um grupo de traficantes de drogas "Bala na Cara", do Rio Grande do Sul. A prisão faz parte da Operação Bala no Alvo. Cristian dos Santos Ferreira, de 27 anos, estava foragido há cerca de cinco meses e, de acordo com a polícia, foi encontrado em Morungava, no interior de Taquara, região metropolitana de Porto Alegre.