Adele leva Oscar de melhor canção original com 'Skyfall'

Adele e Paul Epworth ganharam o Oscar de melhor canção original por "Skyfall", do filme "007 - Operação Skyfall", durante a cerimônia de entrega dos prêmios Academy Awards, no Teatro Dolby, em Los Angeles, na madrugada desta segunda-feira.

O novo filme a cinquentenária franquia do espião inspirada na obra de Ian Fleming se baseia na missão para recuperar um HD roubado com informações valiosas.

O filme começa com uma perseguição de motos nos telhados de Istambul, com James Bond (Daniel Craig) e o vilão Patrice (Ola Rapace) voando baixo também entre as barracas de um mercado e entrando por numa janela do Grande Bazar, centro comercial do século 15 da capital turca.

A perseguição tem a ver com um HD contendo as identidades de inúmeros agentes infiltrados em organizações terroristas em todo o mundo, roubado por Patrice.

Mesmo pulando atrás dele sobre um trem, Bond não consegue recuperar o HD e ainda leva um tiro, que visava o bandido e foi dado por ordem de M (Judi Dench).

Bond some uns tempos e é dado como morto. Mas todo mundo sabe que ele não morreu e vai aparecer na hora certa para dar sequência ao combate aos criminosos que estão decodificando o precioso HD.

Enquanto isso, o próprio quartel-general do MI6 em Londres sofre um atentado. M é questionada pelo novo chefe, Garreth Mallory (Ralph Fiennes), se não é hora de pensar na aposentadoria.

A nova Bond girl é a bela e carismática inglesa Naomie Harris.

Também concorriam ao prêmio nesta categoria "Before My Time" (Chasing Ice), de J. Ralph; "Everybody Needs a Best Friend (Ted), de Walter Murphy e Seth Macfarlane; Pi's Lullaby (As Aventuras de Pi), de Mychael Danna e Bombay Jayashri; e Suddenly (Os Miseráveis), de Claude-Michel Schonberg, Herbert Kretzmer e Alain Boublil.