Adutora rompe-se e alaga avenida na zona oeste de SP Uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), instalada na Rua João Ramalho, na zona Oeste, rompeu na manhã de hoje e provocou o vazamento de grande volume de água, alagando a Avenida Sumaré, uma das principais vias da região. Em razão do rompimento da adutora, parte do asfalto da Rua João Ramalho cedeu e via ficou intransitável. Por volta das 7h30, o tráfego de veículos na Avenida Sumaré era lento, com muita água na pista. O trânsito ficou complicado na região, uma vez que a Avenida Sumaré é um corredor que liga a zona oeste à zona norte da cidade.