Advogado pede indiciamento de ex-deputado por acidente O advogado dos pais de Gilmar Rafael Yared, que morreu depois de ter seu carro atingido pelo veículo do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli no mês passado em Curitiba, Elias Mattar Assad, protocolou hoje, na Delegacia de Serviços de Trânsito (Dedetran), em Curitiba, um requerimento pedindo o indiciamento do ex-deputado e que, caso ele não se apresente espontaneamente para depor em breve, tenha a prisão preventiva decretada. O medo de Assad é que Carli Filho se ausente do País ou atrapalhe as investigações.