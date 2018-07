Aécio comemora pesquisa CNT/MDA e reitera confiança em presença no segundo turno O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, reagiu com entusiasmo ao resultado da mais recente pesquisa de intenções de voto, divulgada nesta terça-feira pela CNT/MDA, que mostrou o tucano ganhando terreno no primeiro turno e em todas as simulações de segundo turno.