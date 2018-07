Aécio descarta mudança de planos no PSDB Após deixar o governo de Minas para disputar a eleição em outubro, Aécio Neves (PSDB) pretende "submergir" por 30 dias antes de retomar a atividade pública. Depois de reunir o secretariado, ontem, ele disse que no plano nacional estará "absolutamente à disposição" para a campanha do virtual presidenciável tucano, o governador de São Paulo, José Serra.