Agências bancárias fecham no Natal e ano-novo A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias fecham nos próximos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. De acordo com nota distribuída à imprensa nesta terça-feira, no dia 31 não há atendimento ao público e, no dia 24, os bancos abrem só até o meio-dia.