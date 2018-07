Agricultores são vítima de estelionato no litoral do RS Policiais civis do Rio Grande do Sul fizeram ontem ação de busca e apreensão de documentação, dentro da operação "Casa Nova", em continuidade às investigações de estelionato praticado contra pequenos agricultores no litoral do Estado. A operação foi realizada na localidade de Prainha, município de Maquiné.