Air France: aeronave passou por manutenção em abril

O Airbus A330-200 da companhia começou a operar em 28 de abril de 2005 e tinha 19 mil horas de voo. "Com apenas quatro anos, é considerado um avião novo", disse Isabelle. O comandante do voo AF 447 tinha 11 mil horas de prática e os dois copilotos tinham 3 mil e 6,6 mil horas de voo. "São muito experimentados", afirmou a diretora regional da Air France.

Isabelle disse que a lista de passageiros está consolidada, mas só será divulgada depois que a companhia entrar em contato com as famílias dos passageiros. "Nossa prioridade é prestar toda a assistência às famílias e isso leva um tempo", disse a executiva, sem saber precisar quantos parentes já foram avisadas do desaparecimento da aeronave.

A porta-voz se esquivou das críticas de familiares que aguardam informações no Rio. Eles reclamam da escassez de funcionários da companhia e da falta de informações. "Estamos à disposição", disse Isabelle. "Mas, como vocês podem ver, não temos muita informação para dar." Quinze funcionários da Air France em São Paulo foram enviados à capital fluminense para ajudar no atendimento ao público. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone gratuito 0800 800 81 2020 por quem está no Brasil. Quem está na França deve ligar para 0800 800 812.

A Air France divulgou na tarde de hoje uma lista com a nacionalidade de 214 passageiros. Segundo a companhia, estavam a bordo 228 pessoas, entre 216 passageiros e 12 tripulantes. Desse total, 58 seriam brasileiros, informou a companhia.