Air France manifesta seus pêsames a famílias

A empresa também destacou a "grande importância" da notícia para todos e agradeceu às autoridades brasileiras e francesas pelas operações de buscas no Oceano Atlântico, apesar das condições difíceis.

Além dos corpos encontrados pela manhã, a FAB localizou uma poltrona, uma maleta de couro com bilhete da Air France e uma mochila. O material resgatado passará por uma perícia inicial, em Fernando de Noronha, e será encaminhado depois para Recife.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 de domingo passado.