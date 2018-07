Airbus percebeu falhas em sensores do A330 antes do acidente A Airbus detectou falhas na leitura de velocidade em jatos do modelo A330 antes do acidente com o avião da Air France, que fazia o trajeto Rio-Paris na madrugada de sábado para domingo. A fabricante avisou suas clientes para trocar uma peça, disseram investigadores franceses neste sábado.