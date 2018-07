Alckmin descarta reduzir tarifa de ônibus e metrô O governador Geraldo Alckmin (PSDB) descartou nesta quinta-feira, 13, a possibilidade de reduzir as tarifas de ônibus, trens e metrô pelos próximos 45 dias, conforme sugestão feita pelo Ministério Público, por intermédio do promotor de Habitação e Urbanismo, Maurício Lopes. A proposta, acordada com o Movimento Passe Livre, que vem liderando os protestos, foi discutida em reunião na quarta-feira. "Elas (as manifestações) são naturais e legítimas e fazem parte do processo democrático. O que não podemos concordar é com a baderna e a depredação do patrimônio público, deixando um rastro de destruição por onde passa, além de prejudicar o usuário do sistema", disse Alckmin, que está em Santos. Novo protesto está marcado para as 17h desta quinta.