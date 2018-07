Alckmin destaca honestidade entre ensinamentos do papa Uma das autoridades políticas presentes na missa do papa Francisco, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), destacou a honestidade e a proximidade com o povo entre os ensinamentos que o pontífice tem a dar aos políticos. Questionado após a missa na Basílica de Aparecida, sobre a mensagem que o papa teria para a classe dirigente, o governador parecia que estava estudando a questão. "Estou até lendo um livro dele", disse Alckmin, mostrando aos jornalistas uma edição inteiramente grifada e justamente nas mensagens relacionadas à política.