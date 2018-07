Alunos bolsistas são vetados em sistema de cotas O Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou legítimas as regras da Fundação Universidade Federal do Piauí, que barrou o ingresso na instituição pelo sistema de cotas de alunos que frequentaram escola particular. Os estudantes, que tiveram o pedido de matrícula recusado, contestaram na Justiça a decisão da universidade. Mas o TRF entendeu que as regras, apresentadas no edital do vestibular, estavam corretas.