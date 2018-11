Anac não acredita em greve na aviação antes do dia 7

Pela manhã, o presidente do Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo (Saesp), Reginaldo Alves de Souza, disse à Agência Estado que assembleia realizada no começo desta manhã suspendeu a paralisação prevista para hoje. No entanto, ele afirmou que a mobilização seria reiniciada a partir do dia 3 de janeiro.

A presidente da Anac acrescentou que conversou durante a madrugada com os presidentes das empresas e que eles se mostraram empenhados em fechar um acordo com os trabalhadores ainda esta semana. Nesta madrugada, o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea) elevou a proposta de reajuste para a categoria de 6,85% para 8%. Os aeronautas (comissários, pilotos e copilotos) reivindicam 15% de aumento e os aeroviários (que atuam no solo, como mecânicos e atendentes que realizam o check-in), 13%.