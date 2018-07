Andarilho dorme debaixo de caminhão e é atropelado

A vítima ainda não foi identificada, mas morreu no próprio local. Testemunhas confirmaram que viram o andarilho dormindo debaixo do caminhão, mas não conseguiram fazer com que ele saísse do veículo.

O motorista do caminhão disse que foi um amigo que ligou para contar que uma pessoa havia sido atropelada, mas sem informar a gravidade. Nesta quarta-feira (26) ele se apresentou à polícia de Franca e foi ouvido pelo delegado João Valter Tostes Garcia. O distrito policial responsável pela área irá apurar o acidente.