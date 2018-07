Aneel aprova edital de leilão de transmissão de energia para 9 de maio

O leilão vai envolver cerca de 2.900 quilômetros de linhas de transmissão e investimentos de 4,5 bilhões de reais, segundo cálculos anteriores da Aneel.

A disputa vai licitar 13 lotes com ativos nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e inclui construção, montagem, operação e manutenção de instalações de transmissão pelo prazo de 30 anos. A entrada em operação comercial varia de 24 a 43 meses, dependendo do lote.

O valor da receita anual permitida (RAP) vai de 5,516 milhões de reais --lote J, com 95 quilômetros em Maranhão e Piauí-- a 102,16 milhões de reais, lote B, com 436 quilômetros, no Pará e Amazonas.

No final de março, a Taesa, transmissora de energia que tem o grupo Cemig no bloco de controle, informou interesse em participar da disputa, uma vez que os lotes possuem concessões muito próximas ou que cruzam ativos da companhia.

A agência ainda deve promover um segundo leilão de transmissão este ano, em julho, com empreendimentos que deverão somar 1 bilhão de reais.

(Texto de Alberto Alerigi Jr.)