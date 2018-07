ANP aprova suspensão de plano da Shell em área próxima a Gato do Mato A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou pedido da Shell para suspender o Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço batizado de Epitonium, pertencente ao contrato BM-S-54, que também abrange a descoberta de Gato do Mato, no pré-sal da Bacia de Santos, em processo de unitização.