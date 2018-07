ANP autoriza uso de B20 em geradores da Rio+20

Esta é a segunda vez que o B20 é utilizado em geradores num grande evento no Rio de Janeiro. A primeira vez foi no Rock in Rio, realizado em setembro, na Cidade do Rock. O B20 também foi usado por trios elétricos em Salvador, no carnaval deste ano. Além disso, a ANP autorizou o seu uso em diversas frotas cativas (principalmente de ônibus urbanos), com excelentes resultados.

Estudos sobre a questão de emissões de biodiesel, dentre os quais se destaca o trabalho da Environmental Protection Agency, segundo o qual o uso de biodiesel de soja, em um porcentual de 20% em óleo diesel fóssil, proporcionaria redução média de 10% na emissão de material particulado e de monóxido de carbono, e 20% de hidrocarbonetos. Essa mesma tendência no padrão de emissões foi indicada nos relatórios de uso experimental de biodiesel e suas misturas com óleo diesel entregues à ANP pela Companhia Vale do Rio Doce, COPPE/UFRJ e Usina Barralcool.

No Brasil, o uso mandatório ainda é o do B5, ou seja 5% de adição de biodiesel no diesel. Atualmente o setor opera com maior produção que demanda em função da mistura estar fixa em 5% e de um aumento necessitar da elaboração de um novo marco regulatório, o que ainda está em estudo. Segundo levantamento das entidades do setor, a oferta brasileira de biodiesel já seria suficiente para atender a uma mistura de 20%.