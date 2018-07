Aparecida divulga preparativos para visita do papa As ruas e avenidas da cidade de Aparecida por onde o papa Francisco passará em sua visita ao Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude, em 24 de julho, terão as lombadas e obstáculos retirados. O objetivo é facilitar o trajeto do papa móvel. Uma varredura será realizada em todas as instalações da Basílica Nacional, a partir de zero hora do dia 24, após uma vigília que acontecerá na tribuna Dom Aloísio Lorscheider. "Serão momentos de oração, com canto e shows, para preparar os romeiros, devotos e visitantes a receberem o papa", explicou o arcebispo de Aparecida e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Dom Raymundo Damasceno.