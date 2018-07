Apesar da chuva, índice do Cantareira cai para 18,5%

A pluviometria do dia recuou de 18,9 milímetros para 3,1 mm. No mês até este domingo, o indicador avançou de 31,6 mm para 34,7 mm. A média histórica de chuvas para o mês é de 202,6 mm. O cálculo considera a manutenção das vazões de afluência dos rios e da captação de água da Sabesp e das cidades do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), que representa as demais empresas e municípios que também usam o Sistema Cantareira para abastecimento de água. O total do volume de chuvas necessário soma mil milímetros, praticamente o dobro do que costuma chover entre fevereiro e março.

Já no sistema Alto Tietê, que abastece a zona leste da capital paulista e algumas cidades da Grande São Paulo, o nível de armazenamento se manteve em 40,2%, enquanto a pluviometria do dia recuou de 10,7 mm para 5,6 mm, acumulando no mês um total de 22,8 mm. A média histórica de chuvas para o mês nesse sistema é de 194,3 mm.