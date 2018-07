Após roubo, ladrões batem carro em estação do metrô

A Polícia Militar foi acionada e passou a perseguir os suspeitos, que acabaram batendo na entrada da Estação Ana Rosa do Metrô, na Rua Rodrigues Alves. Um dos bandidos foi preso enquanto corria pelos trilhos do metrô. Outro homem entrou no vagão e conseguiu fugir. O motorista do Mercedes foi levado, junto com o detido José Lindenberg Araújo Martins Barbosa, de 21 anos, para o 36ºDP, onde o caso será registrado.