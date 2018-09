Após vistoria no Center Norte, Cetesb mantém multa Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) vistoriaram hoje o Shopping Center Norte, na zona norte da capital, e constataram que o estabelecimento não atendeu à exigência de instalação do sistema de extração de gases. Assim, a multa diária, no valor de R$ 17.450,00, que começou a ser aplicada ontem, será mantida. Ela é válida por um período de 30 dias.