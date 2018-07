Aposta de Teresópolis acerta Mega-Sena milionária

Apenas uma aposta, realizada em Teresópolis-RJ, acertou as seis dezenas do concurso 1.041 da Mega-Sena, que estava acumulada. O vencedor vai receber R$ 29.372.147,91. Os números foram sorteados nesta quarta-feira, 21, à noite, em Maceió-AL. A Quina, com 82 acertadores, pagará R$ 27.849,85 a cada um. A Quadra foi acertada em 8.071 apostas, que serão premiadas com R$ 282,95 cada. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (1.045) subiu para R$ 5.069.762,02. E o acumulado para o sorteio especial de Final de Ano já é de R$ 4.336.425,82. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 24, é de R$ 1,5 milhão. Os números sorteados foram: 10 - 12 - 36 - 44 - 54 - 57.