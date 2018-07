Apostador acerta Mega Sena e leva R$ 24,4 milhões Um apostador de Goiás acertou as dezenas da faixa principal do concurso 1.440 da Mega Sena, realizado na noite de ontem (07/11) na cidade de Realeza (PR). O ganhador levará o prêmio de R$ 24.405.605,10. A quina saiu para 148 apostadores (prêmio de R$ 19.463,78) e o terno, para 11.068 apostadores (prêmio de R$ 371,81). A estimativa de premiação para o próximo concurso, que ocorre no sábado (10/11), é de R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 28 - 36 - 51 - 56. (AE)