Apostas da Mega Sena poderão ser feitas pela internet A Caixa Econômica Federal disponibiliza a partir de amanhã a comercialização dos produtos lotéricos pela internet. Inicialmente, o serviço permitirá apostas online apenas na Mega Sena pelos titulares de contas correntes pessoa física na Caixa. Os apostadores devem ser maiores de 18 anos e devidamente cadastrados no Internet Banking da Caixa, com limite de apostas no valor máximo de R$ 100,00 por dia.